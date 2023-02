Dell supprime 6.650 emplois

(Boursier.com) — Dell Technologies va supprimer environ 6.650 postes face à la chute de la demande PC. La firme fait face à des conditions de marché qui "continuent de s'éroder avec un avenir incertain", selon une note du co-directeur des opérations Jeff Clarke consultée par l'agence Bloomberg. Les réductions d'effectifs représentent environ 5% de la main-d'oeuvre mondiale de Dell, selon un porte-parole de l'entreprise cité par l'agence. Après un boom PC durant la pandémie, Dell et d'autres fabricants de matériel ont vu la demande retomber. IDC indique que les données préliminaires montrent que les livraisons d'ordinateurs personnels ont fortement corrigé au quatrième trimestre 2022. Parmi les grandes entreprises, Dell a connu la plus forte baisse, de 37%, par rapport à la même période en 2021, toujours selon IDC. Dell génère environ 55% de ses revenus sur ce segment PC. Clarke a déclaré aux employés que les mesures de réduction des coûts précédentes, y compris une pause dans l'embauche et des limites sur les déplacements, ne suffisaient plus.

HP Inc. avait aussi annoncé en novembre les suppressions programmées de 6.000 postes. Cisco et IBM ont chacun déclaré qu'ils élimineraient environ 4.000 emplois. Le secteur de la tech a annoncé plus de 97.000 suppressions d'emplois en 2022, sept fois plus que l'année précédente selon Challenger, Gray & Christmas.