Dell : prévisions trop prudentes

(Boursier.com) — Dell Technologies a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos, mais ses prévisions ressortent trop courtes. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,8$, contre 1,64$ de consensus et 1,72$ un an avant. Les revenus ont été de 25 milliards de dollars, contre 28 milliards un an plus tôt, à la même période, et 23,4 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice net consolidé a été de 606 millions de dollars soit 84 cents par titre, contre une légère perte un an avant. Sur l'exercice, Dell a réalisé un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars et des revenus de 102,3 milliards. Le dividende annuel cash est porté à 1,48$, en hausse de 12%. Tom Sweet, le directeur financier du groupe, qui quitte ses fonctions après un quart de siècle chez Dell, table sur des revenus du premier trimestre fiscal en retrait de 15 à 21% en glissement annuel, ce qui ressort inférieur aux attentes des analystes, du fait de la prudence des dépenses IT.