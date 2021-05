Dell et HP sans relief après les comptes

(Boursier.com) — Dell Technologies et HP Inc ont publié hier soir leurs résultats financiers trimestriels, qui traduisent une demande toujours soutenue en PC malgré la pandémie. Néanmoins, les deux titres évoluaient dans le rouge après bourse à Wall Street.

Dell, le groupe texan de Round Rock, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus de 24,5 milliards de dollars, en progression de 12% en glissement annuel, contre un consensus de 23,3 milliards. L'unité laptop et desktop a progressé de 20%. Les ventes de PC consommateurs ont augmenté de 42%, contre 14% de hausse sur le marché des entreprises. Les revenus des serveurs et réseaux se sont améliorés de 9%. Les recettes de services ont grimpé de 10%.

Le groupe texan a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,13$, contre 1,61$ de consensus de marché. En GAAP, le bpa a représenté 1,13$.

HP Inc a annoncé pour sa part des revenus du second trimestre fiscal de 15,9 milliards de dollars, en vive progression de 27%, ce qui dépasse largement le consensus. HP s'est même permis de relever sa guidance annuelle de profits. Le groupe a connu une flambée de la demande résultant du développement du télétravail et de l'école à la maison, rappelle le directeur général Enrique Lores. Le seul élément adverse réel provient donc de la pénurie de 'puces', qui empêcherait HP de répondre pleinement à la demande. La situation pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, selon le management du groupe. La direction de Dell a exprimé des préoccupations comparables. Les ventes PC de HP ont augmenté de 27% et les ventes de notebooks de 47%. Les ventes d'imprimantes de HP ont souffert de moindres dépenses des entreprises durant les confinements, mais se reprennent avec la réouverture des économies.

HP a dégagé un bénéfice trimestriel ajusté de 93 cents par titre, contre 89 cents de consensus et 51 cents un an plus tôt. Les revenus ont atteint un record à 15,9 milliards avec les ordinateurs portables et les imprimantes.

Les marchés semblent toutefois estimer que la croissance du marché PC est en train de plafonner, ce qui explique l'absence de réaction des deux titres à ces publications plutôt robustes, qui satisferaient la majeure partie des compagnies en cette période difficile. En outre, la pénurie de composants constitue un autre facteur d'incertitude.