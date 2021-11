Dell boucle la scission de VMware

(Boursier.com) — Dell Technologies a finalisé la scission de sa participation de 81% dans VMware, géant de la virtualisation. La scission a été réalisée par le biais d'un dividende spécial de 30.678.605 actions VMware de classe A et de 307.221.836 actions VMware de classe B, actions distribuées aux actionnaires de Dell. Chaque action VMware de catégorie B a été convertie en titre classe A VMware dans le cadre de la distribution et avant la réception par les actionnaires de Dell de ces actions. Les actionnaires de Dell recevront des espèces au lieu de toute fraction d'action ordinaire de classe A de VMware. Le spin-off crée "deux sociétés autonomes positionnées pour la croissance à l'ère des données". Dell Technologies et VMware conserveront un accord commercial solide et unique qui préserve les aspects les plus précieux de la relation des entreprises, tels que le codéveloppement de solutions critiques et l'alignement sur les activités de vente et de marketing, tout en permettant une flexibilité stratégique. VMware continuera d'utiliser Dell Financial Services pour aider ses clients à financer leurs transformations numériques.