Delfingen vise 5% de marge opérationnelle en 2022

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de Delfingen s'élève à 110 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, il est en hausse de +20,3% (+28,3% en données publiées).

A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires de Delfingen se monte à 313,9 ME. A taux de change et périmètre constants, il est en hausse de 8,5% (+12,3% en données publiées).

L'effet des taux de change à fin septembre est positif de 14,4 ME principalement du fait de la parité (EUR/$).

Perspectives

La situation mondiale des marchés reste très perturbée : guerre en Ukraine, approvisionnement de la chaîne logistique, prix des matières premières et de l'énergie. Selon les estimations de S&P Global Mobility publiées en septembre 2022, la croissance de la production automobile mondiale serait de +5 % en 2022.

Delfingen reste très prudent sur les anticipations de marché. Toutefois, compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules, de son leadership et de sa présence mondiale, Delfingen anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 410-415 ME et un taux de marge opérationnelle de 5% pour l'année 2022.

Delfingen s'adapte à ces conditions économiques perturbées tout en saisissant les opportunités de croissance liées à la transformation du marché vers une mobilité plus propre et responsable.