Delfingen suspend ses activités en Russie et précise ses perspectives

(Boursier.com) — Delfingen a décidé la suspension de ses activités en Russie, annonce le groupe. Le site Delfingen RU-Volga avait intégré le groupe Delfingen le 1er septembre 2020 suite au rachat de Schlemmer. Il compte 60 collaborateurs avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 ME pour l'exercice 2021, soit environ 1,6% du chiffre d'affaires global du groupe. Une charge d'ajustement non-cash serait enregistrée au moment des résultats du premier semestre 2022 correspondant à la contribution de l'entité russe aux capitaux propres du groupe. Celle-ci s'élevait à 2,4 ME au 31 décembre 2021. Delfingen indique tout mettre en oeuvre afin de respecter les sanctions françaises, européennes et internationales.

Du fait des impacts attendus du conflit Russie-Ukraine, notamment en termes de risque d'approvisionnement de certaines matières premières, les prévisions de croissance de la production automobile mondiale ont été revues à la baisse à +6% contre +9% antérieurement (source IHS mars 2022). Delfingen, compte tenu de sa présence mondiale et de son leadership dans la protection des réseaux électriques embarqués, est un acteur incontournable de la mobilité durable et responsable. A ce titre, le groupe "anticipe une croissance de ses ventes supérieure à celle du marché de 2 à 3 pts".