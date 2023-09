Delfingen : relèvement de l'objectif de marge

(Boursier.com) — Delfingen enregistre au premier semestre 2023 une croissance du chiffre d'affaires de +14,7%.

Sous l'effet conjugué de la croissance de l'activité, de la maîtrise des coûts de transport et de l'énergie, de l'amélioration de sa performance opérationnelle et ce malgré les fortes augmentations salariales pour compenser les effets de l'inflation, le résultat opérationnel courant progresse de +45,5%, à 16 ME, au premier semestre 2023, permettant d'afficher une marge opérationnelle courante de 6,8%, contre 5,4% au premier semestre 2022.

Le résultat net part du groupe est multiplié par 2 à 7 ME.

Après avoir relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires en mai dernier de 450 ME à 465 ME, Delfingen, fort de ces bons résultats du premier semestre, réhausse également son objectif de marge opérationnelle courante pour l'année 2023 à 6,5%, contre 6% initialement annoncé.