Delfingen : négociations exclusives pour le rachat des activités Europe/Afrique de Schlemmer

(Boursier.com) — Delfingen est entré en négociation exclusive pour le rachat des activités de Schlemmer sur le territoire Europe/Afrique. Faisant face à des difficultés opérationnelles et financières, le groupe allemand a été placé en procédure préliminaire de liquidation judiciaire le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Munich, procédure confirmée le 1er mars 2020. Le périmètre en négociation représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 ME, 1.000 personnes et 5 usines en Allemagne, Roumanie, Russie, Maroc et Tunisie. Ces 2 dernières sont en joint-venture. Le périmètre asiatique de Schlemmer a été cédé à son partenaire chinois, le groupe Fengmai-Ningbo Huaxiang.

Dans un contexte de marché difficile, cette acquisition permettrait à Delfingen d'asseoir ses parts de marché en Europe, de renforcer sa proximité avec les constructeurs et équipementiers automobiles allemands, de mutualiser les efforts de recherche et développement pour accompagner la transition du secteur automobile vers les motorisations hybrides/électriques. L'acquisition pourrait être effective dans un délai de 3 mois, le temps de finaliser la documentation juridique et la levée des conditions suspensives.

Cette opération, en cas de réalisation, sera financée par de la dette levée auprès des partenaires financiers actuels de la société.