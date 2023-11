Delfingen : maintien d'une croissance à deux chiffres à fin septembre

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile Delfingen a présenté un chiffre d'affaires de 115 ME pour le troisième trimestre 2023, en hausse de +4,6% sur un an et de +6,3% à périmètre et taux de change constants.

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 97,5 ME, en hausse de +4,5% (+8,6% à périmètre et taux de change constants) surperformant la production automobile de 4,8 points malgré le mouvement de grève initié depuis mi-septembre chez trois des constructeurs automobiles majeurs aux Etats-Unis. Delfingen précise que la situation est en cours de normalisation après un accord conclu il y a quelques jours entre l'un des constructeurs et le syndicat automobile américain.

En cumul sur les neuf premiers mois de 2023, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 348,9 ME, en hausse de +11,1% (+11,2% à périmètre et taux de change constants). Sur la période, les deux marchés, Mobilité et Industriel, affichent des croissances respectives à deux chiffres. Ainsi, les ventes issues du marché Mobilité progressent de +10% (+12% à périmètre et taux de change constants) et celles issues du marché Industriel de +17,7% (+6,7% à périmètre et taux de change constants).

Le groupe confirme ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires de 465 ME et une marge opérationnelle courante de 6,5%.