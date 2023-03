Delfingen : les résultats se reprennent sur le second semestre 2022

(Boursier.com) — Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 417,1 ME, en croissance de 15% et de +11% à périmètre et taux de change constant, dépassant la fourchette haute de son objectif révisé.

Le résultat opérationnel courant a réalisé une progression de +102% entre le second semestre 2021 et 2022, tandis qu'il affichait une baisse de -42% entre le premier semestre 2021 et 2022.

Cette performance permet à Delfingen d'afficher sur l'année 2022 un résultat opérationnel courant en repli limité de 13%, à 21,1 ME. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 5% en 2022, conformément aux anticipations que Delfingen s'étaient fixées.

Le résultat opérationnel s'établit à 17,7 ME en baisse de 27%.

Après une diminution de 74% au premier semestre, le résultat net part du groupe retrouve le chemin de la croissance au second semestre avec une progression de 46% sur la période.

Au global sur l'année, le résultat net part du groupe s'établit à 8,1 ME contre 16,1 ME en 2021.

L'endettement financier net ressort à 128,3 ME au 31 décembre 2022 vs. 103,9 ME à fin 2021.

Le Conseil d'administration de Delfingen proposera à l'Assemblée générale du 2 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,64 Euro par action au titre de l'exercice 2022, témoignant de la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

Dans ce marché offrant des perspectives solides, Delfingen est confiant dans sa capacité à continuer de surperformer ses marchés et vise un chiffre d'affaires de 450 ME en 2023, représentant une croissance organique annuelle de près de 8%. Sur cet horizon, Delfingen compte améliorer sa marge opérationnelle pour atteindre 6% en 2023 contre 5% en 2022.