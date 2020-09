Delfingen : le résultat net est de -1,4 ME au S1

(Boursier.com) — Sur un marché automobile impacté par la crise COVID-19, Delfingen affiche une surperformance de 7 pts, principalement dans les régions Amériques et Europe-Afrique, qui représentent 85% de son chiffre d'affaires automobile.

Le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2020 s'élève à 84 ME, en baisse de 27% par rapport au 1er semestre 2019.

Les ventes de la division Automobile, qui représentent 79% du chiffre d'affaires total, est en baisse de 28% à fin juin 2020 à taux de change constants (-27,4% en données publiées) alors que la production automobile mondiale a reculé de 35%.

A taux de change constants, les principales activités ont évolué comme suit :

L'activité de systèmes de protection des réseaux embarqués est en baisse de 29% ;

L'activité de tubes techniques pour les transferts de fluides est en baisse de 24% ;

L'activité de services logistique et assemblage est en baisse de 18%.

Les ventes de la division Marché Industriel reculent de 24,7% à taux de change constants (-23,2% en données publiées).

L'effet des taux de change sur les ventes est de +0,9 ME.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,4 ME au premier semestre 2020 (soit 1,7% du chiffre d'affaires), principalement impacté par :

La baisse des volumes ;

La baisse du prix des matières premières pour 0,9 ME ;

La diminution des autres achats et charges externes pour 3,6 ME, principalement sur les dépenses variables comme les frais de déplacement, les coûts de transport, l'énergie et la maintenance ;

La réduction de la masse salariale pour 6,2 ME, tout en préservant le capital humain de l'entreprise (dispositifs d'activité partielle, efforts sur les salaires...).

Le résultat financier est de -1,8 ME à comparer à -2 ME au 1er semestre 2019. Le résultat net est de -1,4 ME à comparer à 3,7 ME au 1er semestre 2019.

L'endettement financier net ressort à 70,1 ME au 30 juin 2020, contre 73,4 ME au 30 juin 2019. Sur le 1er semestre 2020 le niveau d'investissement a été limité à 1,5 ME, le besoin en fonds de roulement a été amélioré de 3 ME et la variation de la dette issue de l'application de la norme IFRS 16 a été de + 6 ME. Le Gearing est de 95,5% à comparer à 103,9% au 30 juin 2019.

Le Groupe estime la baisse de l'activité sur l'exercice 2020 (hors variation de périmètre) de l'ordre de -15 à -20% avec, néanmoins, une marge opérationnelle courante positive.

L'augmentation des contenus média embarqués, des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l'apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée. Dans son dernier communiqué du 1er septembre, DELFINGEN a annoncé la finalisation de l'acquisition du périmètre Europe-Afrique de SCHLEMMER.