Delfingen : le bénéfice 2021 ressort à 16,1 ME

(Boursier.com) — Delfingen a généré un chiffre d'affaires annuel de 363 ME, en hausse de 50,1%. L'Ebitda ressort à 44,9 ME, soit un taux de marge de 12,4%, contre 15,6% un an plus tôt. Le Résultat opérationnel courant % du chiffre d'affaires progresse à 24,1 ME (6,6 %) contre 22,3 ME en 2020 (9,2 %). Le résultat net part du Groupe ressort à 16,1 ME, soit 4,4 % des ventes.

La société, compte tenu de sa présence mondiale et de son leadership dans la protection des réseaux électriques embarqués anticipe une croissance de ses ventes supérieure à celle du marché de 2 à 3 pts en 2022.