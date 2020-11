Delfingen : lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS

Delfingen : lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS







Publi-rédactionnel — Delfingen Industry (Euronext Growth Paris : FR0000054132 – ALDEL, éligible PEA-PME), leader mondial dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d’un montant de 3,33 M€ par l’émission de 222 176 Actions Nouvelles au prix unitaire de 15 € représentant une décote de 16,43 % par rapport au cours de clôture du 3 novembre 2020 (17,95 €) et de 15,27 % sur le cours théorique ex-droit à la même date (17,70 €), précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’administration de Delfingen.