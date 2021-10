Delfingen : la croissance organique sur le marché automobile est ressortie en hausse de 55,2% au S1

(Boursier.com) — La croissance organique de DELFINGEN sur le marché automobile au S1 est ressortie en hausse de 55,2%, et non de 13% comme annoncé dans le communiqué de presse du 6 août 2021.

L'activité "Systèmes de protection" a progressé de 70% (+22% par rapport à 2019), confirmant le positionnement stratégique de DELFINGEN, comme un acteur incontournable de la transition vers une mobilité durable avec des véhicules hybrides et électriques.

L'activité "Transfert de fluides" a grimpé de 32%, malgré la pénurie des puces électroniques qui a mis en arrêt plusieurs usines clients en Amérique du Nord.

L'activité "Services logistique et assemblage" est en baisse de 55%, suite à la cession de l'activité du site de Tanger en décembre 2020.

L'activité "Fixation pour garnitures d'intérieur" a progressé de 116% sur un marché fortement impacté par la crise COVID-19 en 2020 (Inde).

Perspectives

Dans un contexte de marché toujours aussi instable (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d'achats, difficultés logistiques, ...), DELFINGEN met tout en oeuvre pour adapter le pilotage de ses opérations et de sa structure de coûts et ainsi renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.

Par ailleurs, DELFINGEN fait évoluer son offre de produits et de service pour répondre aux enjeux de transformation de l'industrie automobile, pour une mobilité propre et durable.

Ainsi au premier semestre, DELFINGEN devrait atteindre son objectif de 9% de marge opérationnelle.