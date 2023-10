Delfingen : l'électrique c'est fantastique !

(Boursier.com) — Delfingen monte de 0,7% ce lundi à 52,60 euros, alors que le groupe a signé une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 millions d'euros. Ce nouveau crédit syndiqué est accordé par le pool bancaire composé de CIC, BECM, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale, Caisse d'Epargne et Crédit Lyonnais, qui renouvelle leur confiance à Delfingen et dote le groupe de moyens financiers renforcés pour accompagner sa croissance.

Le financement, mis en place sous la forme d'un Sustainability Linked Loan, intègre des objectifs de décarbonation et de réduction des accidents du travail dans le calcul des taux d'intérêts, soulignant ainsi la démarche continue de la société en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). L'intégration de ces objectifs extra-financiers démontre l'engagement de Delfingen en faveur d'une mobilité toujours plus respectueuse de l'environnement conjuguant la réduction de son empreinte carbone, la lutte contre les pollutions plastiques et son soutien envers une économie plus circulaire. De plus, il réaffirme la grande attention que porte Delfingen à la sécurité de ses collaborateurs et au respect des droits humains comme en attestent sa Charte des Valeurs et sa Charte du Travail décent...

Delfingen a annoncé par ailleurs l'initiation de couverture de son titre par Gilbert Dupont (Groupe Société Générale). Dans son étude d'initiation intitulée "Equipé pour l'électrification", en date du jeudi 5 octobre, la société de bourse Gilbert Dupont a entamé le suivi du titre Delfingen avec une recommandation à l'achat. Cette nouvelle étude vient compléter la couverture de la valeur et enrichir le consensus des analystes aux côtés d'Euroland Corporate.

Delfingen a enregistré au premier semestre 2023 une croissance du chiffre d'affaires de +14,7%. Sous l'effet conjugué de la croissance de l'activité, de la maîtrise des coûts de transport et de l'énergie, de l'amélioration de sa performance opérationnelle et ce malgré les fortes augmentations salariales pour compenser les effets de l'inflation, le résultat opérationnel courant progresse de +45,5%, à 16 ME, au premier semestre 2023, permettant d'afficher une marge opérationnelle courante de 6,8%, contre 5,4% au premier semestre 2022. Le résultat net part du groupe a été multiplié par 2 à 7 ME.

Après avoir relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires en mai dernier de 450 ME à 465 ME, Delfingen, fort de ces bons résultats du premier semestre, a réhaussé également son objectif de marge opérationnelle courante pour l'année 2023 à 6,5%, contre 6% initialement annoncé...