Delfingen Industry : Le résultat opérationnel courant s'élève à 11 ME au premier semestre 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2022 par Delfingen s'élève à 203,9 ME, en hausse de 3,2% par rapport au 1er semestre 2021 à taux de change et périmètre constants (+5,3% en données publiées).

Les ventes de la division Mobilité sont en hausse de 2,7% à fin juin 2022 à taux de change et périmètre constants (+6,5% en données publiées).

La production automobile mondiale est en baisse de 1,8% au premier semestre dans un contexte encore difficile avec les tensions sur les composants électroniques, la crise russo ukrainienne ou les restrictions sanitaires en Chine (deux mois de confinement en avril et mai).

DELFINGEN Industry surperforme le marché de 4,5 points et de 7,6 points hors effet mix géographique de ses ventes. En effet, la baisse de la production automobile est particulièrement marquée en Europe/Afrique (-10%) où le groupe réalise 51% de ses ventes.

La marge brute s'établit à 96,1 ME, soit 47,1% du chiffre d'affaires (101,6 ME au 30 juin 2021), en baisse de 5,3 points du fait de la hausse continue du prix des matières premières, répercutée en décalage aux clients.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 11 ME au premier semestre 2022 (soit 5,4% du chiffre d'affaires), il est principalement impacté par :

- la baisse de la marge brute de 5,3 points ;

- l'Augmentation du poids des autres achats et charges externes de 0,9 point (énergies et transports) et diminution de la masse salariale de 1,9 points.

Les autres charges opérationnelles incluent une perte de 2,7 ME correspondant à la cession de la filiale DELFINGEN RU Volga.

Le résultat financier est de -1 ME à comparer à -1,6 ME au 1er semestre 2021. Le résultat net part du groupe est de 3,3 ME, à comparer à 12,7 ME au 1er semestre 2021.

L'endettement financier net ressort à 106,3 ME au 30 juin 2022, contre 101,6 MEUR au 30 juin 2021, dont 6,1 ME de hausse de la dette IFRS 16. Les investissements s'élèvent à 6,5 ME, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 8,9 ME sous l'effet conjugué de la plus forte activité au 2ème trimestre et de la hausse de la valeur des matières premières en stock. Le Gearing est de 73% à comparer à 78% au 30 juin 2021, le leverage ratio est de 2,88 à comparer à 1,79 au 30 juin 2021.

Perspectives affichées

L'incertitude pèse sur les marchés avec de multiples facteurs tels que la hausse des coûts de production ou les perturbations de chaînes logistiques.

Selon les estimations de S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) publiées en juillet 2022, la production automobile mondiale devrait s'établir à 81,1 millions d'unités en 2022, en progression de 5% par rapport à 2021.

DELFINGEN Industry reste très prudent sur les anticipations de marché. Toutefois, compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules, de son leadership et de sa présence mondiale, DELFINGEN Industry anticipe une surperformance du marché de 2 à 3 points.

DELFINGEN Industry s'adapte à ces conditions économiques extrêmes tout en saisissant les opportunités de croissance liées à la transformation du marché vers une mobilité plus propre et responsable.

Dans ces conditions, DELFINGEN Industry anticipe une performance au deuxième semestre de 2022 inférieure à celle du premier semestre. Sous réserve d'un contexte de marché plus défavorable, le chiffre d'affaires 2022 est attendu au-delà des 380 ME avec une marge opérationnelle de l'ordre de 5%.

Le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que la connectivité des voitures, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.