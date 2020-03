Delfingen Industry : belle progression des résultats 2019

Delfingen Industry : belle progression des résultats 2019









Crédit photo © Delfingen

(Boursier.com) — L'équipementier automobile Delfingen Industry affiche un résultat opérationnel courant 2019 de 15,2 ME, soit 6,6 % du chiffre d'affaires (5,4 % en 2018), avec un impact de +0,2 MEUR lié à l'application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019.

La principale contribution à l'amélioration de la performance opérationnelle courante est la hausse du taux de marge brute du fait du mix-produits. L'évolution du prix des matières premières a eu un impact positif de 0,7 ME sur la période.

Le résultat net part du groupe est de 8,5 ME soit 3,7 % du chiffre d'affaires, en progression de 48%.

L'endettement financier net ressort à 69,4 ME au 31 décembre 2019, contre 55,2 ME au 31 décembre 2018, essentiellement du fait d'un niveau d'investissement de 10,1 ME et de l'impact de l'application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019 pour 17,9 ME. Le gearing est de 91,3%.

Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19 et face aux incertitudes pesant sur son évolution, Delfingen Industry anticipe une baisse significative de son activité sur le 1er semestre 2020 et par conséquent une détérioration de sa performance financière, sans pouvoir être en mesure de l'évaluer à ce jour.