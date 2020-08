Delfingen : fort recul du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Delfingen a enregistré au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 84 ME, en baisse de 27% par rapport au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires à taux de change constants est en baisse de 28% à fin juin 2020 (-27,4% en données publiées) alors que la production automobile mondiale a reculé de 35%, note le groupe, soulignant ainsi sa surperformance et sa "capacité d'adaptation aux changements rapides du marché automobile et aux conditions économiques extrêmes".

Après des baisses historiques enregistrées en avril et en mai, l'activité a commencé à se redresser en juin. Le redressement s'est confirmé en juillet, constate le groupe. Compte tenu de l'incertitude sur les marchés, Delfingen a suspendu ses prévisions de croissance et de profitabilité pour l'année 2020. Dans son dernier communiqué du 17 juillet, le groupe a annoncé être entré en négociation exclusive pour le rachat du périmètre Europe-Afrique de Schlemmer.