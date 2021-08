Delfingen : chiffres d'affaires du 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Chiffre d’affaires publié supérieur à 190 M€, en hausse de 130 % (+52 % en organique).

Dans un contexte de marché toujours aussi instable (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d’achats, difficultés logistiques, …), DELFINGEN met tout en œuvre pour adapter le pilotage de ses opérations et de sa structure de coûts et ainsi renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.