Delfingen : Chiffre d'affaires publié de 203,9 ME au S1

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires publié de DELFINGEN est de 203,9 ME au S1, en hausse de 5,3%. Le groupe souligne la surperformance du marché 'Mobilité' de +4,5 pts dans un contexte de marché très difficile, avec une bonne dynamique de la division industrielle à périmètre constant.

Perspectives

L'incertitude pèse sur les marchés avec de multiples facteurs tels que la situation en Ukraine ou les perturbations de chaînes logistiques.

Selon les estimations de S&P Global Mobility (ex IHS Markit) publiées en juillet 2022, la production automobile mondiale devrait s'établir à 80,8 millions d'unités en 2022, en progression de 5% par rapport à 2021.

DELFINGEN reste très prudent sur les anticipations de marché. Toutefois, compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules, de son leadership et de sa présence mondiale, DELFINGEN anticipe une surperformance du marché de 2 à 3 pts.

DELFINGEN s'adapte à ces conditions économiques extrêmes tout en saisissant les opportunités de croissance liées à la transformation du marché vers une mobilité plus propre et responsable.

Déclaration "Safe Harbor"

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués