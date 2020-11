Delfingen : CA en croissance, augmentation de capital

Delfingen : CA en croissance, augmentation de capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delfingen publie un CA de 67,1 millions d'euros pour son troisième trimestre, en croissance de 15% en données publiées, dont 2,3% de croissance organique et 16% de changement de périmètre. Au 3ème trimestre, sur un marché en retrait de 5%, la division Automobile progresse de 7% à périmètre constant. En septembre, Delfingen a réalisé un chiffre d'affaires à son plus haut niveau historique en hausse de +15% par rapport à septembre 2019 à périmètre constant et +63% avec l'entrée de périmètre des activités Europe-Afrique de Schlemmer.

La belle performance commerciale de Delfingen au 3ème trimestre confirme le positionnement stratégique de l'entreprise sur un marché automobile en pleine évolution avec l'accélération de la demande pour des véhicules hybrides et électriques. La mission de Delfingen est de protéger les câblages électriques, véritable système nerveux des véhicules. Le groupe estime la baisse de l'activité sur l'exercice 2020 (hors variation de périmètre) de l'ordre de -15 à -20% avec, néanmoins, une marge opérationnelle courante positive.

Le groupe annonce par ailleurs le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 3,33 ME par l'émission de 222.176 Actions Nouvelles au prix unitaire de 15 euros représentant une décote de 16,43% par rapport au cours de clôture du 3 novembre 2020 (17,95 euros) et de 15,27% sur le cours théorique ex-droit à la même date (17,70 euros), précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration de Delfingen.

Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres suite à l'acquisition, le 1er septembre 2020, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes auprès des partenaires financiers de Delfingen Industry. Cette acquisition s'est réalisée pour un prix total (coût brut et coûts associés) de 21 ME.

Pour information, ASCOM Participation, société par actions simplifiée au capital de 420.000 euros, dont l'actionnariat est composé des membres du Comité Exécutif du Groupe, a manifesté l'intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de droits préférentiels de souscription qui lui cèdera Delfingen Group, dans une transaction de bloc hors marché au prix total de 1 euro, soit 134.834 actions représentant une souscription de 2.022.510 euros, et à titre réductible pour un montant maximum de 45.166 actions soit environ 677.490 euros. Cette intention représente près de 81,02% de l'augmentation de capital envisagée.

ACSOM Participation ne détient, à ce jour, aucune action au sein du capital de Delfingen Industry S.A. En cas de réalisation de l'augmentation de capital à 100%, ASCOM Participation détiendra a minima 5,06% du capital de Delfingen Industry S.A correspondant à sa souscription à titre irréductible et au maximum 6,75% correspondant à sa souscription à titre irréductible et réductible. ASCOM Participation déclare agir de concert avec Delfingen Group S.A. La participation d'ASCOM Participation à cette opération a pour but d'intéresser les membres du Comité Exécutif au capital de la société. La société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires.