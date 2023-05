Delfingen : bon début d'exercice

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2023, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires de 116,6 MEUR, en hausse de +14 %, signant ainsi son meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré sur un trimestre, dans la poursuite de l'accélération de la croissance initiée au second semestre 2022.

Compte tenu des acquisitions de REIKU et de AHN Chem, réalisées respectivement en Allemagne et en Corée du sud, et consolidées à compter du 1er avril 2023, la société annonce une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires de 465 ME sur l'exercice, contre 450 ME initialement annoncé.

Delfingen réaffirme par ailleurs son objectif de marge opérationnelle courante de 6% contre 5% en 2022.