Delfingen ajuste son objectif de MOC 2023

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2023, Delfingen enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +4,5% à 107,8 millions d'euros, intégrant un effet de change de -3,3% lié à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar sur le trimestre et un effet périmètre de +2,8% lié aux acquisitions début avril 2023 des sociétés Reiku GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée.

A périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en hausse de +4,9%.

Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 456,7 ME, en croissance de +9,5% (+9,6% à périmètre et taux de change constants). Hors effet de change de -2,3% lié à l'évolution défavorable de la parité E/$ sur l'exercice, et intégrant un effet périmètre de +2,1%, le chiffre d'affaires ressort à 466,2 ME en croissance de +11,8%, à comparer avec une guidance à 465 ME.

Sur la période, les deux activités, Mobilité et Industriel, contribuent à la performance annuelle avec des croissances respectives de +8,3% et +16,4% (+10,3% et +5,4% à périmètre et taux de change constants). L'activité Textile confirme par ailleurs son potentiel de relais de croissance, avec un chiffre d'affaires de 80 ME en 2023, en croissance de +22,6% par rapport à 2022.

En dépit d'un chiffre d'affaires en hausse sur l'exercice, Delfingen adapte à environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5% fixé initialement. Cette révision de l'objectif est liée à la plus faible activité en fin d'année. Le résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de +30% par rapport à 2022.

Le groupe anticipe, dans la poursuite du 1er semestre, la génération d'un free cash-flow positif, et la diminution de son besoin en fonds de roulement sur l'ensemble de l'exercice. Conjugués à la réduction de sa dette courante (hors acquisitions des sociétés REIKU GmbH et AHN Chem Co. Ltd), Delfingen poursuit le renforcement de sa structure financière.