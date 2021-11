Delfingen ajuste ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Le groupe Delfingen a publié un chiffre d'affaires de 279,5 ME sur les 9 premiers mois de 2021, en hausse de 84,9%. Le groupe souligne la forte croissance de l'activité "Systèmes de protection" à fin septembre et bonne résistance au T3.

Dans un contexte de marché toujours aussi instable (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d'achats, difficultés logistiques, ...), Delfingen met tout en oeuvre pour adapter le pilotage de ses opérations et de sa structure de coûts et ainsi renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.

Par ailleurs, Delfingen fait évoluer son offre de produits et de services pour répondre aux enjeux de transformation de l'industrie automobile vers une mobilité propre et durable.

Compte tenu de cette situation de marché, le groupe revoit à la baisse ses objectifs 2021 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 345 ME et une marge opérationnelle de 5%.