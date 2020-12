Delfingen a finalisé l'acquisition auprès d'Intercable de ses parts dans leur JV commune

(Boursier.com) — Delfingen avait réalisé au 1er septembre 2020 l'acquisition de certains actifs et entités en Europe-Afrique du groupe Schlemmer, parmi lesquels 49% de Schlemmer Italie, 62% de Schlemmer Maroc et 50% de Schlemmer Tunisie, opérées en Joint Venture avec Intercable, société familiale italienne spécialisée dans la fabrication de pièces de connexion pour l'automobile.

En date du 23 décembre 2020, le groupe a racheté les actions détenues par Intercable dans cette Joint Venture. A présent, DELFINGEN détient donc 100% des ex-entités Schlemmer en Italie, au Maroc et en Tunisie, ce périmètre représente de l'ordre de 25 ME de chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda de 20%.

Cette opération va faciliter l'organisation et la rationalisation des implantations du Groupe DELFINGEN en Afrique du Nord où il est déjà présent avec deux usines au Maroc et une en Tunisie. Cette opération permet aussi à DELFINGEN de renforcer son outil industriel de production de pièces injectées pour la protection des câblages.

Cette opération est financée sur fonds propres.

