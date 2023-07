Delfingen a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 233,9 ME, en hausse de +14,7%

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre 2023, DELFINGEN a poursuivi sa dynamique des 3 premiers mois de l'année, et affiche une nouvelle solide progression de son chiffre d'affaires de 117,3 ME, intégrant la contribution des sociétés REIKU GmbH et AHN Chem Co. Ldt, à hauteur de 3,9 ME, dont les acquisitions ont été réalisées début avril.

Avec cette performance qui représente une hausse de 15,3% (+13,8% à périmètre et taux de change constants), DELFINGEN signe son 4ème trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. L'effet taux de change au T2 2023 est négatif de -0,3% en raison de l'évolution de la parité EUR/$.

Sur le T2 2023, les deux marchés Mobilité et Industriel, affichent des croissances à 2 chiffres.

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 98,3 ME, en hausse de +14% (+15,3% à périmètre et taux de change constants). L'activité Textile, l'un des principaux relais de croissance du Groupe, confirme son potentiel en enregistrant un chiffre d'affaires de 39,8 ME, en croissance de +37%.

Les ventes issues du marché Industriel, l'un des axes prioritaires de développement du Groupe, s'élèvent à 19 ME, en hausse de +22,9% (+5,4% à périmètre et taux de change constants).

En cumul au 1er semestre 2023, DELFINGEN a enregistré ainsi un chiffre d'affaires de 233,9 ME, en hausse de +14,7% (+13,8% à périmètre et taux de change constants).

Fort de ses positions stratégiques de référence auprès des principaux câbleurs mondiaux, DELFINGEN continue de surperformer le marché automobile mondial au S1 2023 (+2,6 pts). Cette surperformance est notamment portée par les zones Amériques (+1,6 pts) et Asie (+21,4 pts).

Réaffirmation des objectifs 2023 :

Fort de l'activité soutenue enregistrée sur le semestre, DELFINGEN réaffirme ses objectifs pour l'exercice 2023 soit

Un chiffre d'affaires de 465 ME ;

Une marge opérationnelle courante de 6%.

Prochaine publication le 8 septembre 2023 avec les résultats du premier semestre 2023 (post-bourse).