Dékuple va distribuer un dividende de 0,88 euro

(Boursier.com) — Dékuple , qui vient de publier ses résultats 2021, a décidé, compte tenu de ses investissements prévus en 2022, de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 17 juin, la distribution d'un dividende de 0,88 euro par action au titre de l'exercice 2021 contre 0,81 euro au titre de 2020.

Ce dividende serait mis en paiement le 24 juin 2022.

Rappelons que Dékuple a dégagé en 2021 un résultat net part du groupe de 8,49 millions d'euros (5,43 ME en 2019). Il représente une croissance de +30,9% par rapport à 2020 (6,49 ME).

Conformément à son plan Ambition 2025, le Groupe Dékuple a décidé de maintenir le cap de sa stratégie d'expansion visant à devenir un leader européen du data marketing. Avec une trésorerie de 38,8 ME (42 ME au 31 décembre 2020), les ressources financières de Dékuple restent solides et permettent au groupe de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d'y renforcer ses positions. En outre, Dékuple va poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.

En séance, l'action Dékuple réagit bien à la publication du jour. Le titre rebondit de 3,8% à 27,5 euros, laissant apparaître à ce cours un rendement de 3,2%.