Dékuple : prend une participation majoritaire dans l'agence conseil Le Nouveau Bélier

(Boursier.com) — Le Nouveau Bélier, agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail, rejoint le Groupe Dékuple, acteur européen du data marketing. Ce rapprochement, porteur de synergies entre les compétences data-driven du Groupe Dékuple et l'expertise en branding et publicité de l'agence Le Nouveau Bélier, permet de créer une offre d'accompagnement globale unique pour les acteurs du Retail.

Le secteur du Retail marketing est un secteur en fort développement depuis 2020 qui connaît d'importantes mutations liées notamment à l'impact des crises sanitaires et économiques, l'arrivée de OUI PUB et l'intégration des enjeux sociétaux et environnementaux. Ce contexte nécessite de repenser de façon permanente, notamment grâce au digital et à la data, la manière dont les retailers mènent leurs stratégies marketing.

Le Groupe Dékuple accompagne aujourd'hui plus de 120 acteurs majeurs du commerce et de la distribution dans leur transformation marketing à travers son approche orientée par le digital et les données. Conscient de l'importance cruciale du branding et de la publicité pour les marques de distribution qui sont les plus gros investisseurs sur ces sujets, le Groupe Dékuple a choisi de développer son expertise en conseil stratégique publicitaire en s'associant avec Le Nouveau Bélier, véritable référence dans ce domaine. Fondée en 2008, cette agence composée de 25 talents est notamment reconnue pour sa capacité à bâtir des marques fortes et à élaborer des stratégies publicitaires novatrices et performantes, adaptées au contexte mouvant du Retail, tout en anticipant les besoins changeants des consommateurs.

En rejoignant l'écosystème du Groupe Dékuple, l'agence Le Nouveau Bélier bénéficiera d'un accès privilégié aux expertises et solutions data-marketing avancées du Groupe. L'intégration des stratégies publicitaires et marketing cross-canal basées sur le digital et la data permettra à l'agence d'augmenter considérablement son spectre d'accompagnement et de renforcer son statut d'agence conseil lead 360 auprès des acteurs du Retail.

Le Groupe Dékuple qui vise à devenir un leader du data marketing en Europe d'ici 2025, franchit ainsi une nouvelle étape dans son ambition d'accompagner largement les annonceurs du Retail en couvrant les sujets de marque, de publicité et de marketing et en s'appuyant sur la créativité, la data et la technologie.

Le Nouveau Bélier est une société rentable, qui réalise plus de 3 ME de marge brute annuelle. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe Dékuple à compter du 1er juillet 2023. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.