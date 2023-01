Dékuple prend le contrôle de la société Smart Traffik

(Boursier.com) — Dékuple annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société Smart Traffik, éditeur de solutions SAAS dédiées aux enseignes et aux marques souhaitant générer du trafic qualifié en ligne et en point de vente.

"Cette nouvelle opération de croissance externe permet de renforcer les expertises du Groupe dans le conseil et la mise en oeuvre de dispositifs data-marketing pour le Retail et d'apporter de nouvelles solutions innovantes en réponse aux fortes mutations de ce secteur", explique la société.

Smart Traffik devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,5 MEUR en 2022. La société sera consolidée dans les comptes de Dékuple à compter du 1er janvier 2023.

Fondée en 2012 par Laurent Simonin, Emmanuel Isnard et Yann Gilquin, Smart Traffik est un éditeur de solutions Web-to-Store en mode SAAS répondant aux nouveaux enjeux du monde du Retail et contribuant à optimiser la performance business de 120 enseignes et marques représentant plus de 25.000 points de vente.

Cette nouvelle opération de croissance externe porte à 9 le nombre d'entreprises ayant rejoint Dékuple en l'espace de 3 ans.