Dekuple : négociations pour acquérir Brainsonic

(Boursier.com) — Dekuple annonce mener des négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire dans Brainsonic, agence de communication leader de l'engagement.

Fondée en 2003, Brainsonic, The Engagement Agency, est une agence de communication multi-métiers de plus de 120 talents, qui proposent et mettent en exécution des stratégies et des créations destinées à engager les audiences des marques.

L'entrée de Dékuple au capital de Brainsonic, sous la forme d'une prise de participation majoritaire, s'inscrirait pleinement dans l'ambition du groupe, qui entend devenir un leader du data marketing en Europe d'ici 2025, en élargissant utilement ses champs d'expertises.

Brainsonic est une société rentable et en croissance, d'environ 120 collaborateurs, qui devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 17 ME en 2022.