Dékuple : le Marketing Digital porte la croissance en début d'exercice

(Boursier.com) — Dékuple enregistre au premier trimestre une croissance solide de ses activités avec un chiffre d'affaires de 45,9 ME en progression de 21,6 %. La marge brute s'établit à 36,7 ME et progresse de 14,1 % par rapport à l'année précédente.

L'essentiel de la croissance est porté par l'expansion des offres de Marketing Digital, en hausse de 53 % par rapport au premier trimestre 2021 et qui représentent désormais la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le Groupe.