Dékuple : le dividende sera payé le 24 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Dékuple, présidée par Bertrand Laurioz, Président du Conseil d'administration, s'est tenue le 17 juin. Le quorum s'est établi à 81,874%.

Dividende

L'assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 et la distribution d'un dividende de 0,88 euro par action. Sa date de détachement est fixée au 22 juin et sa mise en paiement interviendra le 24 juin.

Modification du programme de rachat d'actions

L'assemblée générale a décidé en séance de modifier l'autorisation du programme de rachat d'actions, pour relever le prix maximal de rachat des actions à 45 euros (au lieu de 35 euros) ainsi que le montant maximal alloués à ces acquisitions. Il a été porté à 18,75 millions d'euros (au lieu de 14,6 ME), hors frais. Cette modification a été motivée par l'évolution du cours de bourse de l'action Dékuple.

Autres résolutions

Les actionnaires de la société ont adopté les autres résolutions, qui comprenaient notamment :

- l'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux et des membres du conseil pour 2022, ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l'exercice 2021 au président directeur général ;

- le renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans ;

- l'autorisation donnée au conseil d'administration d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Le résultat détaillé de l'Assemblée générale seront prochainement mis en ligne sur le site internet de Dékuple.