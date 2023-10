Dékuple : le bénéfice net recule de près de 29% au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Dékuple au 1er semestre 2023 s'établit à 96,1 millions d'euros, en croissance de +7,9% par rapport au 1er semestre 2022.

La marge brute est en hausse de +9,6% à 78,9 ME.

Dans un contexte d'investissements importants, l'Ebitda retraité s'élève à 10,7 ME, en retrait de -14,7% par rapport à l'année précédente, pour représenter 13,6% de la marge brute semestrielle.

Le résultat opérationnel s'élève à 7,1 ME, soit 9% de la marge brute semestrielle (13,4% au 1er semestre 2022).

Après prise en compte de la charge d'impôt (-2,2 ME), le résultat net consolidé atteint 4,9 ME au 1er semestre 2023, en baisse de -28,7% par rapport au 1er semestre 2022.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 5 ME, représentant 6,4% de la marge brute semestrielle.

Situation financière

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2023 progressent de +0,4 ME pour s'établir à 37,7 ME (37,3 ME au 31 décembre 2022). La trésorerie du Groupe au 30 juin s'élève à 58,4 ME (58,5 ME au 31 décembre 2022 et 40,2 ME au 30 juin 2022). La dette financière s'élève à 46,8 ME (50,9 ME au 31 décembre 2022), et est constituée pour partie des engagements de rachat des participations des minoritaires dans les filiales du Groupe. Elle intègre également pour un montant total de 26,7 ME des emprunts bancaires souscrits avant la crise à des taux d'intérêt favorables pour soutenir le développement du Groupe.

Perspectives

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture économique, le Groupe Dékuple maintient le cap de sa stratégie "Ambition 2025" visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses ressources financières lui permettent, d'une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d'autre part, de soutenir le développement de ses offres de Marketing Digital par croissance organique et croissance externe.