Dékuple : forte progression des bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le Groupe Dékuple a poursuivi sa trajectoire de forte croissance avec un chiffre d'affaires de 89,1 millions d'euros, en croissance de +17,9% par rapport au 1er semestre 2021 (75,53 ME). La marge brute est en hausse de +12,6% à 71,9 ME.

Malgré un contexte d'investissements soutenus avec des efforts de recrutement importants, l'Ebitda retraité s'élève à 12,6 ME, en croissance de +36,1% par rapport à l'année précédente, pour représenter 17,5% de la marge brute semestrielle contre 14,5% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'élève à 9,7 ME, soit 13,4% de la marge brute semestrielle (10,8% au premier semestre 2021). Cette évolution s'appuie principalement sur la progression du résultat d'ADLPartner SA portée par le recentrage des investissements commerciaux dans l'activité Magazines, la diminution continue de la perte comptable de l'activité Assurances et la progression des résultats des activités de Marketing Digital.

Le résultat net consolidé atteint 6,58 ME au 1er semestre 2022, en progression de +40,3% par rapport au 1er semestre 2021 (4,75 ME).

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 6,6 ME, soit un taux de marge nette de 9,1% (7,4% au 1er semestre 2021).

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2022 s'élève à 40,2 ME (34,9 ME au 30 juin 2021). Cette variation de la trésorerie s'explique principalement par la progression de la capacité d'autofinancement, qui a permis de financer sur le semestre des dépenses d'investissements plus soutenues (incluant le rachat de parts des minoritaires de Converteo), des besoins en fonds de roulement plus élevés compte tenu de la forte progression du chiffre d'affaires, et enfin le versement du dividende au titre de l'exercice 2021. La dette financière s'élève à 27 ME (20,6 ME au 31 décembre 2021).

Perspectives

Malgré les incertitudes liées au contexte économique global, le Groupe Dékuple maintient le cap de sa stratégie "Ambition 2025" visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses importantes ressources financières lui permettent, d'une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d'autre part, d'accélérer la croissance de ses offres de marketing digital, qui sera portée en 2022 par la pleine contribution de la société Reech sur l'ensemble de l'exercice et par l'intégration de Brainsonic à compter du troisième trimestre.