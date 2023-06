Dékuple : détachement du dividende prévu le 21 juin

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte de Dékuple, présidée par Bertrand Laurioz, Président du conseil d'administration, s'est tenue le 16 juin. L'assemblée a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022.

Dividende

L'Assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende de 0,88 euro par action, conformément à la proposition faite par le conseil d'administration. Sa date de détachement est fixée au 21 juin et sa mise en paiement interviendra le 23 juin.

Renouvellement du conseil d'administration

L'Assemblée a décidé de renouveler les mandats de 9 administrateurs pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'assemblée générale a également constaté la fin du mandat de Mme Robin Smith, en qualité d'administrateur, et décidé de ne pas nommer de remplaçant, le nombre de membres du conseil étant dorénavant fixé à 9 (4 femmes et 5 hommes). L'ensemble des actionnaires "remercient chaleureusement Madame Robin Smith pour son support et son implication dans le développement du Groupe depuis plusieurs décennies".

L'assemblée générale a enfin décidé de renouveler le mandat de Dinesh Katiyar, en qualité de censeur, pour une durée de trois exercices.

Autres résolutions

Les actionnaires de la société ont également adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient :

- L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux et des membres du conseil pour 2023, ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l'exercice 2022 au président directeur général ;

- L'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions.

Bertrand Laurioz reconduit en qualité de PDG

Le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a renouvelé le mandat de Bertrand Laurioz en qualité de Président Directeur Général.

Le conseil d'administration a également redéfini la composition de ses comités consultatifs :

- Le comité d'audit est composé de Mme Delphine Grison et Roland Massenet qui en assure la présidence.

- Le comité des nominations et des rémunérations est composé Mme Delphine Grison et Xavier Gandillot qui en assure la présidence.

- Le comité du développement est composé de Stéphane Treppoz, Roland Massenet, Dinesh Katyar et Bertrand Laurioz qui en assure la présidence.

- Le comité RSE est composé de Mme Caroline Desaegher, Mme Isabelle Vigneron-Laurioz et Mme Claire Vigneron-Brunel qui en assure la présidence.