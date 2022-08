Dékuple : croissance de 17,9% au 1er semestre

(Boursier.com) — Dékuple enregistre au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 89,1 ME en croissance de +17,9%. La marge brute du Groupe s'établit à 72 ME et progresse de +12,6% par rapport à l'année précédente.

Dekuple maintient le cap de sa stratégie "Ambition 2025" visant à devenir un leader européen du data marketing. Les solides ressources financières du Groupe lui permettent notamment de soutenir une croissance offensive dans le marketing digital afin d'y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.