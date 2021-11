Dekuple : activité trimestrielle soutenue

(Boursier.com) — Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2021. Les activités de Marketing Digital sont ressorties en progression de 46% et représentent 43,3% du chiffre d'affaires à fin septembre 2021 contre 35% à fin septembre 2020. Le groupe maintient, d'une part, son rythme de forte croissance organique en Conseil et bénéficie, d'autre part, de l'extension de son périmètre d'activité en Ingénierie Marketing suite aux acquisitions réalisées depuis un an. Les activités à portefeuille, fortement récurrentes, enregistrent des performances solides avec une hausse de 2,1% de l'activité Magazines portée par l'évolution du modèle vers les ventes en partenariat et une croissance de 21,2% de l'activité Assurance avec un accent mis sur le développement du mix-produit.

Avec la naissance de notre nouvelle marque DÉKUPLE puis la création de DÉKUPLE Ingénierie Marketing en octobre et le rachat des actifs de QAPE par DÉKUPLE Assurance en novembre, notre Groupe continue à se renforcer et se trouve idéalement positionné pour continuer de croître autour de la data, du digital et de la technologie en phase avec notre "Ambition 2025 " de doubler la taille de notre Groupe et de devenir un leader du data marketing en Europe".

Le groupe maintient sa dynamique de forte croissance au troisième trimestre 2021, réalisant au total un chiffre d'affaires de 41,6 ME en progression de 21,5% par rapport au troisième trimestre 2020. À l'issue des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 117,1 ME, en progression de +18,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Le Volume d'Affaires Brut ressort à 229,7 ME, en hausse de +11%. La marge brute s'établit à 97,2 ME, en croissance de +13,6%.

PERSPECTIVES

Le groupe poursuit sa stratégie d'expansion visant à devenir un leader européen du data marketing à l'horizon 2025. Ses solides ressources financières lui permettent de soutenir une stratégie offensive de croissance dans le marketing digital afin d'y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.