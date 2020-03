Deinove : une nouvelle étape du programme AGIR validée

La société de biotechnologie Deinove a franchi avec succès la 2e étape-clé du programme AGIR (Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants) qui bénéficie du soutien du Programme d'Investissements d'Avenir. Ce passage d'étape a déclenché le paiement à la société de 1,5 million d'euros en avance remboursable et en subvention.

Le programme AGIR vise à explorer le potentiel antimicrobien de souches bactériennes rares avec l'objectif d'identifier de nouvelles structures antibiotiques et de développer des traitements innovants pour lutter contre le défi sanitaire que représente la montée de l'antibiorésistance.

Comme l'illustre la crise actuelle du Coronavirus, les infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, prennent désormais rapidement une dimension mondiale. Il est important de prévenir ces urgences sanitaires, et d'éviter que des infections aujourd'hui courantes ne redeviennent létales. Ce risque est accru face à la montée de l'antibiorésistance. Or, seule une quarantaine d'antibiotiques sont actuellement en développement clinique, dont un quart seulement porte sur de nouvelles classes. La découverte rapide de nouveaux traitements antibactériens est critique , déclare Charles Woler, PDG de Deinove. L'enjeu d'AGIR est d'accélérer l'exploration des activités antibiotiques de multiples souches dans des conditions variées en vue de détecter rapidement de nouvelles structures .

La première étape du programme avait débouché sur la mise en place d'une plateforme robotisée d'extraction et de criblage de souches. La 2e étape du programme a porté sur plusieurs volets : renforcement significatif de la collection de souches bactériennes ; analyse des activités antimicrobiennes avec 2.000 souches criblées et 500 extraits actifs identifiés ; détection et identification de hits. L'analyse des extraits les plus prometteurs a permis de détecter une trentaine de hits. La caractérisation permet d'identifier de potentielles nouvelles molécules bioactives. Les outils développés ont également été validés.