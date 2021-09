Deinove : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Deinove recule de 0,3% à 0,56 euro ce mercredi, alors que Midcap Partners a ajusté sa cible sur le dossier de 1,2 à 1 euro avec un avis qui reste à l'achat sur le dossier. La société a annoncé avoir conclu avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund un accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant nominal maximal de 10 millions d'euros, avec 5% de décote lors de la conversion en actions, sans intérêt et sans bons de souscription d'actions attachés, sur une durée maximale de 24 mois.

Au 10 septembre dernier, la trésorerie de la société s'élevait à 4.991 milliers d'euros, représentant un horizon de financement des activités jusqu'à la fin du premier trimestre 2022. La première tranche levée ce jour étend cet horizon à fin mai 2022. L'émission de la totalité des tranches du contrat étendrait l'horizon de trésorerie de la Société à fin 2023.

Pour rappel, le précédent contrat d'OC de la société avait été mis en place avec le même Investisseur. Ce contrat avait permis la levée de 9,200 ME bruts (8,939 ME nets), par le déclenchement de cinq tranches de financement, ayant entraîné la création de 11.680.619 actions (une détention de 1% du capital avant l'émission équivaut à une détention de 0,59% après mise en oeuvre du 1er contrat d'émission).

L'opération se traduira par l'émission de plusieurs tranches d'OC au bénéfice de l'Investisseur, à la discrétion unique de la Société et sous réserve du respect de certaines conditions, pour un montant nominal maximal de 10 millions d'euros sur une période de 24 mois, étant précisé que :

- il est prévu que la première tranche d'OC, d'un montant nominal de 500.000 euros (soit 485.000 euros nets de frais), soit émise par la Société et souscrite par l'Investisseur ce jour ;

- les tranches subséquentes d'OC seront d'un montant nominal de 500 milliers d'euros (sauf modification du montant décidée par accord mutuel de la Société et de l'Investisseur) ;

- l'émission de chaque tranche entraîne 3% de frais, ainsi, le montant net reçu par la Société représente 97% du montant nominal de la tranche émise.