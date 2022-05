Deinove : seconde convocation à une AG mixte le 30 mai

(Boursier.com) — Deinove , société de biotechnologie française pionnière dans l'exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, informe ses actionnaires que l'Assemblée générale annuelle mixte du 18 mai 2022 n'a pas pu délibérer, le quorum n'ayant pas été atteint, et qu'une nouvelle Assemblée générale annuelle mixte est appelée à délibérer sur le même ordre du jour le 30 mai 2022 à 15 heures, dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon 75001 Paris.

Les actionnaires présents, ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle mixte de Deinove, ont représenté ensemble 1.946.309 actions ayant droit de vote sur un total de 33.308.806 actions ayant le droit de vote, soit 5,84%. Par conséquent, à défaut d'atteindre le quorum requis, l'Assemblée Générale n'a pas pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire figurant dans l'avis de réunion publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 44 du 13 avril 2022.

Les actionnaires sont ainsi conviés à une assemblée générale mixte sur seconde convocation qui se tiendra le lundi 30 mai 2022 à 15 heures, dans les locaux de Fieldfisher Paris, 48 rue Cambon, 75001 Paris, et portera sur le même ordre du jour. Un second avis de convocation sera publié le 20 mai 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d'annonces légales.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale seront disponibles à partir du 20 mai 2022 sur le site Internet de la Société : https://www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/documents-preparatoires-aux-assemblees-generales-actionnaires

Dans la mesure où vous seriez actionnaire de DEINOVE et que vous souhaiteriez participer au vote des résolutions, nous vous invitons dès maintenant, par mesure de précaution, à anticiper et à privilégier une participation à l'Assemblée Générale par les moyens de vote par correspondance ou par procuration mis à votre disposition.

Le vote des actionnaires ayant voté à l'Assemblée générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée générale sur seconde convocation.

Les actionnaires sont invités a? privilégier l'envoi de leur formulaire par voie électronique.