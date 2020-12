Deinove : retour de bâton

Crédit photo © Deinove

(Boursier.com) — Deinove retombe de 5% à 0,80 euro après sa récente remontée en bourse de Paris. La biotech avait annoncé le mois dernier la signature d'une licence d'évaluation et de développement technologique avec DSM, une entreprise internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. Dans le cadre de cet accord, DSM évaluera le potentiel d'une souche microbienne de Deinove en tant qu'additif alimentaire, cette souche ayant été sélectionnée et caractérisée au cours du programme Color-2B.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a revalorisé le dossier de 1,20 à 1,55 euro en étant à l'achat.

Midcap Partners notait pour sa part que le groupe avait renoué avec un "momentum positif" sur son activité dédiée aux ingrédients actifs de nouvelle génération (par opposition notamment aux ingrédients historiques pétrosourcés). Le broker reste à l''achat' sur la valeur avec une cible de 1,3 euro.