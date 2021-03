Deinove : résultats et programmes annoncés

Deinove : résultats et programmes annoncés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deinove présente ses résultats financiers et l'avancée de ses programmes pour l'année 2020. Le résultat net 2020 du groupe est dans le rouge de -7,3 ME contre -10,2 ME en 2019, principalement grâce à la réduction des charges opérationnelles. Le groupe évoque la restructuration des opérations avec une baisse des charges opérationnelles de 30% (9,0 ME contre 12,8 LE en 2019), toujours consacrées à 80% à la R&D. Le solde de trésorerie est de +2,9 ME au 31 décembre 2020, contre +1,1 ME au 31 décembre 2019. Le 20 janvier 2021, la 5ème tranche d'OCA a été souscrite par ESGO Fund, pour un montant de 3 ME.

"Le Conseil d'administration et moi-même avons renouvelé notre confiance à Alexis Rideau, en le nommant Directeur Général de Deinove début 2021. Les transformations qu'il a menées avec l'équipe de direction ont déjà permis de rationaliser les dépenses opérationnelles et permettront de mettre Deinove au premier plan de l'exploration et de l'exploitation de la matière noire microbienne, pour devenir un acteur majeur dans la génération de nouveaux antimicrobiens", déclare Dr. Charles Woler, Président du Conseil d'administration. "Nous avons été ravi d'annoncer que Deinove bénéficie du soutien de l'État dans le cadre du plan France Relance, pour mettre en place une plateforme de criblage haut-débit de bactéries à partir d'une technologie de rupture, la microfluidique en gouttes. L'objectif est d'être opérationnels fin 2021. Cette nouvelle technologie permettra de décupler le rendement actuel de la plateforme tout en réduisant ses coûts".

"Nous avons renforcé notre équipe avec l'arrivée d'un nouveau Directeur financier, Mario Alcaraz, qui a su mener à bien la restructuration des charges opérationnelles nécessaires pour pérenniser la plateforme. En début d'année 2021, l'équipe du Business Development s'est renforcée avec les arrivées d'Hervé Ansanay, au poste de Directeur, et de Corentin Chaboud, au nouveau poste de Grant Officer. Ces deux recrutements sont stratégiques pour intensifier la mise en place de nouveaux partenariats, à l'instar de celui signé avec la société hollandaise DSM, ainsi que pour accéder à des financements non-dilutifs pour soutenir le développement de nouveaux antimicrobiens", ajoute Alexis Rideau, Directeur Général de Deinove.

L'essai de Phase II testant l'antibiotique-candidat DNV3837 dans les infections sévères à Clostridioides difficile vise à évaluer l'efficacité et la pharmacocinétique de DNV3837 chez des patients atteints d'infection gastrointestinale à Clostridioides difficile (ICD). Il est mené aux États-Unis, selon un protocole séquentiel. La 1ère étape vise à traiter avec DNV3837 une cohorte de 10 patients atteints d'ICD modérée à sévère. À l'issue de cette phase, le DSMB examinera les résultats intermédiaires et émettra un avis sur la balance bénéfice-risque du traitement. La 2ème étape vise à traiter 30 patients atteints d'ICD sévère dans le cadre d'un essai randomisé ouvert testant DNV3837 (2/3 des patients) contre un traitement standard approuvé (1/3 des patients) à des fins de comparaison.

En novembre 2020, à la conférence annuelle de la Fondation C.diff, Deinove a présenté, dans la session 'Recherche en cours' les résultats de la phase I, le protocole de la phase II multicentrique en cours aux États-Unis, notamment les centres cliniques, l'équipe en France et outre-Atlantique, ainsi que les principaux avantages du DNV3837 : son administration intraveineuse, le ciblage précis au site de l'infection, sa capacité à éliminer les bactéries Clostridioides difficile tout en ayant un impact limité sur le microbiote intestinal. Le recrutement des patients dans cet essai de phase II se poursuit, malgré un contexte perturbé par l'épidémie de Covid-19.

Deinove est lauréat du plan France Relance. Le projet Boost-ID (Bacteria Optimum Output Screening Tool for treating Infectious Diseases) fait partie des 105 projets retenus par l'État, sur près de 1000 présentés, dans le cadre de l'appel à projets du plan France Relance, témoignant de la reconnaissance de sa dimension stratégique. Boost-ID est un accélérateur dans l'identification d'antimicrobiens et de molécules d'origine naturelle à forte valeurs ajoutée. Il consiste en la mise en place d'une plateforme de criblage haut-débit de bactéries à partir d'une technologie de rupture : la microfluidique en gouttes. Avec un gain de rendement majeur en amont du procédé, Boost-ID permettra d'accélérer le développement de nouveaux antimicrobiens et de molécules d'origine naturelle à forte valeur ajoutée. C'est l'un des six projets dans le secteur stratégique de la santé retenus par l'État en Occitanie.

Enfin, Deinove a annoncé en fin d'année dernière la signature d'une licence d'évaluation et de développement technologique avec DSM, une entreprise internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. Dans le cadre de cet accord, DSM évalue le potentiel d'une souche microbienne de Deinove en tant qu'additif alimentaire, cette souche ayant été sélectionnée et caractérisée au cours du programme Color-2B. Le programme d'évaluation et de développement technologique est assuré et supervisé par DSM. Pour les seules fins des activités de cette collaboration, DSM se voit accorder une licence exclusive temporaire pour utiliser la souche exclusive de Deinove et accéder aux données de propriété intellectuelle liées à la souche et nécessaires aux activités de la collaboration. En contrepartie de ces dispositions, Deinove a reçu un paiement initial et percevra des paiements d'étapes pendant l'exécution du programme. Si DSM décide que les activités de collaboration sont fructueuses, Deinove et DSM poursuivront les négociations en vue d'un accord de licence commerciale.