Deinove : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Deinove est très entouré en cette fin de semaine. A la mi-journée, le titre de la biotech s'envole de 11% à 0,73 euro. Une flambée accompagnée de gros volumes puisque plus de 770.000 pièces ont déjà été négociés. La biotech a annoncé hier soir la signature d'une licence d'évaluation et de développement technologique avec DSM, une entreprise internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. Dans le cadre de cet accord, DSM évaluera le potentiel d'une souche microbienne de Deinove en tant qu'additif alimentaire, cette souche ayant été sélectionnée et caractérisée au cours du programme Color-2B.

Avec cette annonce, Midcap Partners note que le groupe renoue avec un momentum positif sur son activité dédiée aux ingrédients actifs de nouvelle génération (par opposition notamment aux ingrédients historiques pétrosourcés). Le broker est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 1,3 euro.