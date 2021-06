Deinove obtient un financement de la Région Occitanie et de l'Union Européenne

(Boursier.com) — Deinove a annoncé sa collaboration avec l'Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) et le Laboratoire de Mesures Physiques (LMP) de l'Université de Montpellier pour le co-développement de nouvelles approches analytiques basées sur l'utilisation de la Spectrométrie de Masse Ultra Haute Résolution, sur une durée de 30 mois. Ce projet bénéficie de recherche d'un financement de 990 KE du fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Région Occitanie.

Il a été retenu dans le cadre de l'appel à projets " Plateformes Régionales de Recherche et d'Innovation " (PRRI), en lien avec la stratégie régionale d'innovation " Thérapies innovantes et ciblées ". Ce projet de recherche vise à compléter et renforcer les capacités analytiques propres de Deinove et s'inscrit en totale synergie avec la stratégie industrielle de développement de nouveaux antimicrobiens, qui a été soutenue récemment par deux autres comités d'experts indépendants.