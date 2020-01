Deinove : nouvelle production industrielle de Phyt-N-Resist pour approvisionner le marché

(Boursier.com) — Deinove, société de biotechnologie française qui s'appuie sur une démarche d'innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce engager la production d'un nouveau lot industriel de Phyt-N-Resist, son premier ingrédient cosmétique propriétaire, en vue de répondre aux besoins de ses distributeurs et de ses futurs clients.

Phyt-N-Resist est un caroténoïde incolore aux propriétés antioxydantes et régénératives cliniquement démontrées. Il s'agit du premier Phytoène 100% pur à l'action anti-âge dont le mécanisme d'action révèle une cible de choix dans la régénération cellulaire : la laminine, une protéine qui fait le lien entre les différents types de collagène et contribue à l'adhésion de l'épiderme au derme.

Deinove a développé un procédé exclusif de bioproduction et d'extraction de Phytoène. 100% d'origine naturelle et vegan, produit exclusivement en France, il est issu de la fermentation de sucres végétaux par le microorganisme extrêmophile Deinococcus geothermalis. Phyt-N-Resist a été échantillonné par près d'une centaine de marques cosmétiques et dans diverses formules de soins, démontrant son potentiel sur plusieurs marchés stratégiques. Les partenaires pour la distribution de cet actif sont Solvay en Amérique du nord, en Asie et en Amérique latine, et Univar en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

"Phyt-N-Resist a été testé dans différentes formulations et plusieurs projets concrets de développement de produits cosmétiques intégrant cet actif ont été identifiés. Nos distributeurs travaillent en étroite relation avec ces marques implantées dans des zones géographiques différentes. Ce nouveau lot industriel est indispensable pour satisfaire les besoins du marché et approvisionner les futurs clients" déclare Coralie MARTIN, Responsable Marketing de Deinove.