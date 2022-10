Deinove manque de visibilité financière

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Deinove dégage 185 kE de produits d'exploitation, en régression de -290 kE et -61% par rapport au 1er semestre 2021.

Durant le 1er semestre 2022, les dépenses opérationnelles du Groupe ont atteint 4,1 ME, dont 84% en activités de R&D. La variation nette des frais opérationnels entre les premiers semestres 2021 et 2022 s'élève à -81 kE (-2%).

La perte nette consolidée de l'exercice s'élève à -3,6 ME, impactée de manière négligeable par des éléments exceptionnels (résultat exceptionnel positif de 22 kE). Le résultat financier négatif de -37 kE découle principalement de charges financières liées au préfinancement du Crédit Impôt Recherche (-15 kE) et de charges d'intérêts sur emprunt (?20 kE).

L'impôt sur les bénéfices comprend exclusivement le Crédit Impôt Recherche. La créance du Groupe au titre de l'exercice 2022 a été estimée à 588 kE (771 kE en 2021).

Au 30 juin 2022, la trésorerie nette du Groupe ressort à 1,10 ME. Ce niveau de trésorerie n'intègre pas le tirage de deux nouvelles tranches d'OCA 2021 d'un montant total de 750.000 euros (727.500 euros nets de frais) en date des 30 août et 30 septembre 2022.

Le tirage de ces deux tranches et de la prochaine tranche d'un montant nominal de 250 kE le 30 novembre 2022 sous réserve du respect de certaines conditions, étendrait l'horizon de trésorerie de la société à novembre 2022. Ainsi, compte tenu de la structure de charges de la Société et de ses prévisions de trésorerie, la sécurisation de sa situation financière reste conditionnée à sa capacité à trouver des solutions de financement. La continuité de son exploitation en dépend.

Deinove rappelle qu'au cours du 1er semestre 2022, 3.299.045 actions nouvelles ont été émises exclusivement dans le cadre du contrat d'émission d'obligations convertibles en actions. Le contrat d'émission conclu le 9 juillet 2019 avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund est arrivé à échéance le 9 juillet 2021, par conséquent la Société a conclu avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund un nouvel accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions (OC) représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 10 ME, et réparties en plusieurs tranches d'un montant nominal de 500 kE pour chaque tranche. L'émission de la première tranche, portant sur 500 KE, est intervenue simultanément à la signature du contrat avec European Select Growth Opportunities Fund.