Deinove lancera Biome Oleoactif en avril









(Boursier.com) — Deinove procèdera au lancement commercial officiel du 1er actif cosmétique né de sa collaboration avec Hallstar France, Biome Oleoactif, dès le mois d'avril.

Biome Oléoactif est le 1er principe actif en base huileuse qui valorise des acides gras rares issus d'un micro-organisme extrêmophile, formulés dans un mélange de cire liquide de jojoba et d'huile d'avoine. Il contient des acides gras originaux -spécifiques au monde bactérien et totalement absents du monde végétal- complétés par des lipides polaires, connus pour leurs propriétés hydratantes et leur fonction de vecteur efficace de principes actifs.

Biome Oléoactif est un extrait postbiotique à effet prébiotique : il équilibre le microbiote cutané et maintient l'intégrité de la barrière épidermique. Outre ses propriétés hydratantes, émollientes, restructurantes et apaisantes, Biome Oléoactif peut être combiné avec tout type d'ingrédient pour créer une approche globale favorisant la santé, la jeunesse, et la beauté de la peau. Il est considéré comme faisant partie intégrante de la barrière cutanée qui, combinée avec le système immunitaire inné, est essentielle au maintien d'une peau saine.