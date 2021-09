Deinove : la perte nette consolidée du semestre s'élève à 3,1 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Deinove a constaté 475 KE de revenus d'exploitation sur le semestre (contre 596 KE en 2020), comprenant notamment :

261 KE de chiffre d'affaires (contre 173 KE en 2020) dans le cadre d'accords collaboratifs de recherche avec des partenaires industriels dans les domaines non-thérapeutiques, tel que celui conclu avec DSM ; D'accords de distribution des ingrédients produits par Deinove.

167 KE de subventions d'exploitation correspondant essentiellement au plan France Relance (131 KE) et au projet O'Région (33 KE), contre 389 KE en 2020, l'écart étant dû à la 2ème étape-clé du programme AGIR atteinte en 2020. La validation de la troisième étape-clé aura lieu au 1er trimestre 2022.

Durant le semestre, les dépenses opérationnelles du Groupe ont atteint 4,1 ME, dont 84% en activités de 'R&D'. La variation nette des frais opérationnels entre les premiers semestres 2020 et 2021 s'élève à -1,3 ME (-24%).

Les dépenses de sous-traitance et d'études externes ont baissé significativement (64%), du fait de l'importance des dépenses engagées en 2020 dans les opérations de production du candidat-médicament (804 KE). Les dépenses de personnel sont stables (17 KE, soit 1%).

La perte nette consolidée du semestre s'élève à 3,1 ME, impactée de manière négligeable par des éléments exceptionnels (résultat exceptionnel positif de 19 KE).

Le résultat financier négatif de 14 KE découle principalement de charges d'intérêts sur le Prêt innovation contracté auprès de Bpifrance en 2020 (11 KE).

L'impôt sur les bénéfices comprend exclusivement le Crédit Impôt Recherche. La créance du groupe au titre du premier semestre 2021 a été estimée à 771 KE (contre 544 KE en 2020).

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

En juillet 2021, DEINOVE a reçu le versement de 3 prêts garantis par l'État d'un montant de 500 KE chacun, ainsi qu'un Prêt Innovation R&D de Bpifrance d'un montant de 1,5 ME.

En septembre 2021, DEINOVE a annoncé avoir conclu un nouvel accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions (OC) avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund, représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, et réparties en plusieurs tranches d'un montant nominal de 500.000 euros pour chaque tranche. L'émission de la première tranche, portant sur 500.000 euros, est intervenue simultanément à la signature du contrat avec European Select Growth Opportunities Fund6.