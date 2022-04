Deinove : La perte nette consolidée de l'exercice s'élève à 7 ME

(Boursier.com) — Deinove présente ses résultats financiers et l'avancée de ses programmes pour l'année 2021. Le groupe a constaté 594 KE de revenus d'exploitation sur l'exercice (contre 836 KE en 2020), comprenant 174 KE de subventions versées correspondant au déblocage des premières tranches des plans France Relance (130 KE) et O'Région (33 KE) et d'autre part, 367 KE de chiffre d'affaires (contre 323 KE en 2020) dans le cadre d'accords collaboratifs de recherche avec des partenaires industriels dans les domaines non-thérapeutiques.

Durant l'exercice 2021, les dépenses opérationnelles du Groupe ont atteint 7,9 ME, dont 83% en activités de 'R&D'. La variation nette des frais opérationnels entre 2020 et 2021 s'élève à -1 ME (-12%). Les dépenses de personnel ont également reculé de 5%, en lien avec l'évolution des effectifs : 47,4 équivalents temps plein (ETP) moyens en 2021 contre 56,5 en 2020.

La perte nette consolidée de l'exercice s'élève à 7 ME, impactée de manière négligeable par des éléments exceptionnels (résultat exceptionnel positif de 32 KE).

Le résultat financier négatif de -50 KE découle principalement de charges financières liées au préfinancement du Crédit Impôt Recherche (-13,5 KE) et de charges d'intérêts sur emprunt (?22,5 KE). L'impôt sur les bénéfices comprend exclusivement le Crédit Impôt Recherche. La créance du Groupe au titre de l'exercice 2021 a été estimée à 901 KE (contre 1.354 KE en 2020).