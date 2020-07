Deinove : l'essai de Phase II se poursuit aux Etats-Unis pour le DNV3837, en dépit de l'épidémie de COVID-19

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Deinove communique sur la poursuite de l'essai clinique de Phase II de son candidat-antibiotique DNV3837 aux Etats-Unis, dans un contexte où les hôpitaux continuent de combattre la pandémie de COVID-19. DNV3837 cible le traitement des Infections gastrointestinales à Clostridioides difficile (ICD), un pathogène décrit comme une menace urgente par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, Centers for Disease Control and Prevention).

Un essai clinique de Phase II, lancé début 2020 aux Etats-Unis, évalue l'efficacité de DNV3837 dans un contexte pathologique, après des données de Phase I prometteuses. A ce jour, Deinove est la seule société de biotechnologie française qui possède une petite molécule antibiotique en développement clinique. Cet essai se poursuit aux Etats-Unis malgré l'épidémie de COVID-19. Plusieurs des centres investigateurs ont maintenu leurs activités de recherche clinique et continuent à cribler et inclure des patients. L'équipe scientifique de Deinove et la CRO Medpace suivent la situation avec attention.